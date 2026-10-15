Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Kamis, 15 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan Aktivitas

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Kamis, 15 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui kebiasaan sederhana yang kerap terlupakan, mulai dari menjaga asupan makanan hingga menyediakan waktu istirahat yang cukup.

Kesibukan dan banyaknya tanggung jawab berpotensi membuat Libra lebih mengutamakan pekerjaan daripada kebutuhan tubuh, sehingga keseimbangan antara aktivitas dan waktu pribadi perlu kembali diperhatikan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya mulai membangun rutinitas harian yang lebih teratur agar kebutuhan dasar tubuh tidak terabaikan di tengah padatnya kegiatan.

Hindari kebiasaan menunda makan karena pekerjaan atau mengurangi waktu tidur hanya untuk menyelesaikan tugas yang masih tersisa.

Jika pola tersebut berlangsung terus-menerus, tubuh bisa lebih mudah merasa lelah dan aktivitas sehari-hari pun terasa semakin berat.

Cobalah membagi waktu secara realistis dengan memberikan ruang untuk bekerja, menikmati makanan, beristirahat, dan melakukan kegiatan lain yang membantu menjaga kebugaran.