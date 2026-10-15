Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin akan menjadi pusat perhatian hari ini. Sebaiknya gemini menghabiskan hari ini bersama orang terdekat. Pekerjaan membuat gemini sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi cobalah bersantai bersama teman dan keluarga saat memiliki kesempatan sekarang.

Menurut horoskop harian, gemini akan senang karena memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih.

Hari ini adalah waktu yang optimal bagi zodiak cancer untuk memiliki mimpi besar. Mulailah mengerjakan daftar mimpi yang ingin cancer wujudkan.

Kerja keras cancer akan bermakna dan membawa lebih dekat dalam meraih tujuan. Oleh karena itu, mulailah mengambil langkah-langkah untuk mencapainya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus bergembira dengan pasangan, karena dia sepenuhnya mendukung dan menyayangimu. Terkait karir, jadilah tepat waktu dan jangan lalai jika tidak ingin mendapat teguran oleh atasan.

Sementara itu, mintalah bantuan konseling guna memeriksa masalah yang membuat gemini terhambat untuk menikmati kesehatan. Terkait keuangan, berbagilah setelah gemini akhirnya menerima manfaat dari beberapa investasi yang dilakukan di masa lalu.

Cinta Gemini