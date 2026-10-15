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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 15 Oktober 2026 | 12.37 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)

JawaPos.com - Figur otoritas akan membantu zodiak aries hari ini. Hal ini mungkin berarti bahwa atasan akan membantu aries dengan cara apa pun yang diperlukan. Ingatlah untuk menjaga dokumen tetap rapi dan selesaikan tugas secepat mungkin. 

Cobalah memanfaatkan bantuan orang lain sebaik-baiknya. Anggota keluarga mungkin akan datang dan membantu aries untuk keluar dari masalah profesional.

Hari ini, zodiak taurus harus fokus sepenuhnya pada tujuan. Hal ini karena ada kemungkinan, taurus mudah dimanipulasi oleh orang-orang di sekitar. Taurus harus mulai mempertimbangkan dan mendengarkan pendapat diri sendiri. 

Berhati-hatilah agar tidak terbawa oleh seseorang yang dianggap sebagai teman baik. Taurus harus menganggap suara batin dan intuisi sebagai sahabat terbaik diri sendiri. Oleh karena itu, mendengarkan diri sendiri harus selalu menjadi prioritas.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus menikmati kebersamaan dan momen indah bersama pasangan. Terkait karir, tunggu waktu yang tepat untuk membuat keputusan saat ingin menjalin kemitraan dengan seseorang terdekat.

Sementara itu, ubah gaya hidup menjadi lebih sehat dan libatkan diri sendiri dalam beberapa pekerjaan untuk tetap aktif. Terkait keuangan, aries mendapatkan potongan pajak serta bantuan yang bermanfaat sebagai hasil dari kebaikan yang aries lakukan.

Cinta Aries

Hari ini, ada keharmonisan dalam kehidupan romantis aries. Aries merasa puas dengan pasangan saat ini, penuh kasih sayang, dan romantis. 

Editor: Hanny Suwindari
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