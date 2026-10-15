Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)
JawaPos.com - Zodiak leo harus berusaha untuk menjauhkan diri dari gangguan. Pastikan untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab sebelum tenggat waktunya tiba.
Cobalah meluangkan waktu bersama keluarga serta orang-orang terkasih, daripada bersenang-senang di masa-masa sulit. Keluarga akan membantu leo untuk melewatinya. Atur ulang prioritasmu dan mulailah bekerja sesuai dengannya.
Zodiak virgo mungkin merasa terdorong untuk mengambil kendali dan melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Hari ini, virgo bisa mulai mengatasi beberapa masalah lama yang telah mengganggu.
Kini bukan saatnya untuk mengabaikan masalah, jadi carilah solusi untuk menyelesaikannya. Ini mungkin merupakan prosedur yang menantang, tetapi setelah semuanya selesai, virgo akan merasa lebih baik.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Kebahagiaan memungkinkan hubungan asmara zodiak leo menjadi lebih bermakna. Terkait karir, produktivitas leo akan meningkat jika beristirahat dari pekerjaan dan melakukan sesuatu yang berbeda untuk sementara waktu.
Sementara itu, perhatikanlah kesehatanmu karena leo mungkin mengalami sakit kepala serta nyeri sendi. Terkait keuangan, leo akan mendapatkan keuntungan saat ingin mencoba peruntungan di pasar saham.
Cinta Leo
Hari ini, leo akan melihat terobosan dalam mengatasi hambatan yang selama ini ada dalam kehidupan percintaan. Hal ini akan membawa kebahagiaan dan kelegaan, yang memungkinkan hubungan asmara menjadi lebih bermakna.
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Jawa Pos
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