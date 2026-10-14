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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.41 WIB

Merasakan 6 Tanda Ini dalam Diri Kamu, Kamu Adalah Orang yang Benar-Benar Bersyukur Menurut Psikolog

seseorang yang benar-benar bersyukur./Magnific/sviatkovskyi - Image

seseorang yang benar-benar bersyukur./Magnific/sviatkovskyi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu sebenarnya tidak sempurna, tetapi entah mengapa hatimu tetap terasa cukup?

Kamu mungkin masih memiliki masalah. Masih ada sesuatu yang ingin dicapai. Masih ada kekurangan yang belum bisa diperbaiki. Bahkan mungkin ada hari-hari ketika kamu merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah.

Namun, di tengah semua itu, ada bagian dalam dirimu yang masih mampu berkata:

"Tidak apa-apa. Setidaknya masih ada hal-hal baik yang bisa aku syukuri."

Jika kamu sering merasakan hal seperti itu, mungkin kamu memiliki sesuatu yang dalam psikologi dikenal sebagai gratitude atau rasa syukur.

Bersyukur bukan berarti hidupmu selalu bahagia. Bersyukur juga bukan berarti kamu harus berpura-pura bahwa semua masalah tidak ada.

Justru sebaliknya.

Orang yang benar-benar bersyukur biasanya tetap mampu melihat kesulitan, tetapi tidak membiarkan kesulitan tersebut membuatnya lupa pada hal-hal baik yang masih dimilikinya.

Rasa syukur adalah kemampuan untuk menyadari dan menghargai hal-hal positif dalam kehidupan, baik yang besar maupun yang sangat sederhana.

Dan menariknya, rasa syukur yang tulus sering kali terlihat bukan dari seberapa sering seseorang mengucapkan "terima kasih", tetapi dari bagaimana ia menjalani kehidupannya sehari-hari.

Editor: Hanny Suwindari
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