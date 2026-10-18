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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 19 Oktober 2026 | 05.48 WIB

Selalu Dianggap Mampu Membantu Keluarga, 7 Tanda Kamu Menyembunyikan Kesulitan Finansial

ciri yang kamu tampak kaya di mata keluarga meski sebenarnya lagi susah - Image

ciri yang kamu tampak kaya di mata keluarga meski sebenarnya lagi susah

JawaPos.com – Penilaian seseorang terhadap kondisi ekonomi orang lain sering kali terbentuk dari apa yang terlihat di permukaan. Penampilan yang rapi, pekerjaan yang dianggap menjanjikan, atau gaya hidup di kota besar bisa membuat seseorang dinilai hidup berkecukupan, meskipun kenyataannya tidak selalu demikian.

Situasi ini terkadang dialami oleh orang yang berusaha mempertahankan citra sukses di hadapan keluarga. Mereka mungkin tetap tersenyum saat berkumpul, memenuhi ekspektasi orang lain, dan berusaha terlihat baik-baik saja, sementara di balik layar harus mengatur pengeluaran dengan sangat ketat.

Masalahnya, anggapan bahwa seseorang memiliki banyak uang dapat membuat keluarga lupa bahwa setiap orang juga mempunyai kebutuhan dan tanggungan sendiri. Akibatnya, orang yang dianggap mapan justru merasa kesulitan untuk mengungkapkan masalah keuangannya atau meminta bantuan ketika benar-benar membutuhkan.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh situasi yang menggambarkan seseorang yang terlihat kaya di mata keluarga, meskipun sebenarnya sedang menghadapi kesulitan finansial. Berikut ulasannya.

1. Selalu Diharapkan Membayar Tagihan saat Makan Bersama

Setiap kali keluarga berkumpul di restoran, Anda mungkin menjadi orang pertama yang dilirik ketika tagihan datang. Ada saja anggota keluarga yang bercanda meminta Anda membayar semuanya karena dianggap memiliki penghasilan lebih besar dibandingkan yang lain.

Awalnya, permintaan tersebut mungkin terasa ringan. Namun, jika terus berulang, kebiasaan itu bisa menjadi beban tersendiri, terutama ketika kondisi keuangan sebenarnya sedang tidak stabil.

Di balik sikap santai saat mengeluarkan dompet, Anda mungkin sedang menghitung sisa saldo rekening atau memikirkan tagihan yang belum dibayar. Bahkan, ada kemungkinan Anda menggunakan kartu kredit atau mengambil uang dari anggaran kebutuhan lain demi menjaga kesan bahwa semuanya baik-baik saja.

Keadaan semakin sulit ketika menolak dianggap sebagai tindakan pelit. Padahal, kemampuan membayar makanan untuk seluruh keluarga tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.

2. Selalu Menjadi Orang Pertama yang Dihubungi saat Ada Masalah Keuangan

Ketika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan, nama Anda mungkin langsung muncul sebagai orang yang bisa diandalkan. Mulai dari kendaraan yang rusak, biaya pengobatan mendadak, hingga kebutuhan rumah tangga yang belum terpenuhi, semuanya diarahkan kepada Anda.

Keluarga mungkin menganggap Anda mempunyai cukup uang untuk membantu karena pekerjaan atau gaya hidup yang terlihat mapan. Sayangnya, mereka belum tentu mengetahui bahwa Anda juga memiliki cicilan, biaya hidup, dan tanggungan pribadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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