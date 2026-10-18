Tak Ada yang Menghubungi Lebih Dulu, 10 Tanda Kamu Mungkin Tidak Punya Teman Dekat

Ilustrasi tanda kamu tidak punya teman dekat (Geediting)

JawaPos.com – Kehidupan di era digital membuat seseorang mudah terhubung dengan banyak orang. Melalui media sosial, kita bisa memiliki ratusan teman, mengikuti aktivitas orang lain, dan berkomunikasi kapan saja. Namun, banyaknya koneksi tersebut tidak selalu menjamin seseorang mempunyai teman dekat yang benar-benar memahami dirinya.

Di tengah kesibukan sehari-hari, sebagian orang justru merasa kesulitan menemukan sosok yang bisa diajak berbagi cerita secara terbuka. Mereka mungkin tetap aktif bersosialisasi, tetapi tidak memiliki hubungan yang cukup dekat untuk membicarakan persoalan pribadi atau meminta dukungan ketika menghadapi masa sulit.

Meski demikian, mempunyai sedikit teman dekat bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan diri seseorang. Lingkaran pertemanan bisa berubah seiring bertambahnya usia, perbedaan prioritas, dan pengalaman hidup. Ada pula orang yang memang lebih nyaman memiliki sedikit teman, tetapi hubungannya terasa mendalam.

Dikutip dari laman Geediting, terdapat 10 tanda yang mungkin menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki teman dekat. Sejumlah tanda ini juga bisa menjadi bahan refleksi untuk memahami kebutuhan sosial dan emosional diri sendiri.

1. Jarang Ada yang Menghubungi Lebih Dulu Pernahkah kamu menyadari bahwa sebagian besar percakapan di ponselmu berasal dari urusan pekerjaan, notifikasi aplikasi, atau kebutuhan sehari-hari? Sementara itu, pesan sederhana seperti menanyakan kabar atau mengajak berbincang justru jarang datang dari teman.

Kondisi tersebut terkadang membuat seseorang merasa tidak memiliki hubungan yang cukup dekat dengan orang lain. Terlebih jika ia selalu menjadi pihak yang memulai percakapan atau mengajak bertemu.

Namun, jarangnya pesan masuk tidak selalu berarti orang lain tidak peduli. Kesibukan, tanggung jawab keluarga, dan perubahan rutinitas bisa membuat komunikasi menjadi lebih jarang.

Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah hubungan tersebut masih memiliki ruang untuk saling memberikan perhatian. Persahabatan yang sehat tidak harus berkomunikasi setiap hari, tetapi biasanya tetap menyediakan kesempatan untuk terhubung ketika dibutuhkan.

2. Percakapan Hanya Berputar pada Topik Ringan Kamu mungkin mempunyai banyak teman untuk membicarakan film, pekerjaan, tren terbaru, atau hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan. Namun, ketika ingin membahas masalah pribadi, kamu justru tidak tahu harus bercerita kepada siapa.

Obrolan ringan sebenarnya merupakan bagian penting dalam membangun hubungan. Akan tetapi, kedekatan emosional biasanya tumbuh ketika dua orang mulai merasa nyaman untuk berbagi pengalaman, kekhawatiran, dan pemikiran yang lebih pribadi.

Jika kamu selalu menghindari pembicaraan mendalam karena takut dihakimi atau ditolak, mungkin ada batas emosional yang membuat hubungan sulit berkembang.

Membuka diri tidak harus dilakukan sekaligus. Kamu bisa memulainya dengan membagikan pengalaman sederhana kepada orang yang dipercaya, lalu melihat bagaimana ia merespons. Hubungan dekat membutuhkan waktu, rasa aman, dan keterbukaan dari kedua belah pihak.

3. Terbiasa Menghadapi Segala Sesuatu Sendirian Ketika mendapatkan kabar baik, kamu merayakannya sendiri. Saat menghadapi masalah, kamu juga berusaha mencari jalan keluar tanpa meminta bantuan siapa pun.