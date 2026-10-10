Dari Tanggal 1 hingga 29, Ini 7 Tanggal Lahir yang Dipercaya Penuh Keberuntungan

JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Tiongkok, angka memiliki arti tersendiri yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan, kemakmuran, serta perjalanan hidup seseorang. Angka bukan sekadar lambang untuk menghitung atau menandai waktu, tetapi juga dipercaya menyimpan filosofi yang berkaitan dengan kebahagiaan, hubungan asmara, dan kesuksesan.

Pandangan tersebut telah berkembang selama berabad-abad dan masih menarik perhatian hingga saat ini. Sebagian masyarakat bahkan mempertimbangkan makna angka ketika menentukan tanggal pernikahan, membuka usaha, atau merencanakan kegiatan penting. Meski begitu, keyakinan terhadap angka keberuntungan merupakan bagian dari tradisi budaya dan tidak menjamin hasil tertentu dalam kehidupan nyata.

Seperti dikutip dari kanal YouTube Birthpedia, terdapat tujuh tanggal yang dipercaya memiliki makna positif dan erat kaitannya dengan hoki, kelancaran rezeki, serta kehidupan yang lebih sejahtera. Tanggal-tanggal tersebut adalah 1, 4, 13, 16, 20, 27, dan 29.

Lantas, apa makna di balik ketujuh tanggal tersebut menurut kepercayaan yang dibahas dalam sumber tersebut? Berikut ulasannya.

1. Tanggal 1, Simbol Awal Baru dan Peluang Keberhasilan Tanggal 1 kerap dimaknai sebagai lambang permulaan, semangat baru, dan keberanian untuk melangkah maju. Dalam penafsiran yang dikaitkan dengan keberuntungan, tanggal ini dipercaya membawa energi positif bagi seseorang yang lahir pada hari tersebut.

Mereka yang lahir pada tanggal 1 digambarkan memiliki rasa percaya diri dan dorongan kuat untuk mencapai tujuan. Karakter ini juga dikaitkan dengan kemampuan melihat peluang serta keinginan untuk terus berkembang.

Tak heran jika tanggal 1 dianggap melambangkan kesempatan untuk membuka lembaran baru. Namun, keberhasilan tetap membutuhkan perencanaan, kerja keras, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat.

2. Tanggal 4, Dikaitkan dengan Kemapanan dan Keharmonisan Angka 4 memiliki pandangan yang beragam dalam berbagai kebudayaan. Dalam sejumlah konteks budaya Tiongkok, angka ini justru memiliki asosiasi yang kurang menguntungkan karena kemiripan pelafalannya dengan kata yang berarti kematian. Oleh karena itu, anggapan bahwa tanggal 4 selalu membawa hoki tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh tradisi Tiongkok.

Meski demikian, dalam sumber yang dibahas, tanggal 4 ditafsirkan sebagai simbol kestabilan dan kehidupan yang mapan. Tanggal ini dikaitkan dengan harapan untuk membangun keluarga harmonis, menjaga keseimbangan hidup, dan memperoleh ketenangan dalam menjalani keseharian.