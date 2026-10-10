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Lania Monica
Minggu, 11 Oktober 2026 | 02.50 WIB

Tak Sekadar Angka, 5 Tanggal Lahir Ini Dikaitkan dengan Bakat dan Peluang Hidup yang Menjanjikan

Iilustrasi tanggal lahir dengan segudang bakat (freepik) - Image

Iilustrasi tanggal lahir dengan segudang bakat (freepik)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter, kemampuan, dan keunggulan yang berbeda-beda. Ada yang menonjol dalam kepemimpinan, ada pula yang unggul dalam kreativitas, komunikasi, maupun kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Berbagai potensi tersebut dapat menjadi bekal untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan.

Dalam kepercayaan tradisional Jawa, tanggal lahir terkadang dikaitkan dengan gambaran kepribadian dan perjalanan hidup seseorang. Sejumlah tanggal dipercaya memiliki karakter positif yang dapat mendukung seseorang dalam mengembangkan bakat, menemukan peluang, hingga memperjuangkan kehidupan yang lebih mapan.

Dikutip dari kanal YouTube Birthpedia, terdapat lima tanggal lahir yang diramalkan mempunyai sejumlah kelebihan dan potensi untuk meraih kesuksesan menurut penafsiran primbon Jawa. Mulai dari tanggal 1 hingga 7, masing-masing memiliki gambaran karakter yang berbeda. Berikut ulasan lengkapnya.

1. Tanggal Lahir 1, Punya Jiwa Pemimpin dan Tekad Kuat

Orang yang lahir pada tanggal 1 kerap digambarkan sebagai sosok mandiri dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Mereka cenderung memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan sesuatu dan tidak mudah bergantung pada bantuan orang lain ketika menghadapi tantangan.

Karakter tersebut membuat pemilik tanggal lahir ini dipercaya mempunyai potensi dalam bidang kepemimpinan maupun merintis usaha. Mereka juga dikenal memiliki banyak gagasan dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang dapat membawa perubahan positif.

Meski demikian, kebiasaan terlalu lama mempertimbangkan sesuatu terkadang membuat mereka menunda langkah penting. Dengan belajar mengambil keputusan secara tepat dan berani merealisasikan ide, potensi yang dimiliki dapat dikembangkan menjadi pencapaian nyata.

2. Tanggal Lahir 4, Tekun dan Pandai Menjalin Hubungan

Pemilik tanggal lahir 4 sering dikaitkan dengan karakter yang sopan, jujur, serta menghormati orang lain, khususnya keluarga. Sikap tersebut membuat mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Selain memiliki etika yang baik, mereka juga dipercaya mempunyai ketekunan dan kemampuan berkomunikasi yang cukup menonjol. Kedua hal ini dapat menjadi modal berharga ketika bekerja dalam tim, membangun jaringan profesional, maupun menjalankan sebuah usaha.

Dalam penafsiran primbon Jawa, karakter positif tersebut dikaitkan dengan peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih stabil. Apabila diimbangi dengan keterampilan, kedisiplinan, dan kemauan untuk terus belajar, pemilik tanggal lahir 4 berpeluang mengembangkan kemampuannya secara optimal.

3. Tanggal Lahir 5, Kreatif dan Mudah Beradaptasi

Tanggal lahir 5 digambarkan memiliki kaitan dengan pribadi yang penuh semangat, aktif, dan menyukai pengalaman baru. Mereka biasanya senang mengeksplorasi berbagai hal serta tidak mudah merasa puas hanya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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