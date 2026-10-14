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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 15 Oktober 2026 | 05.24 WIB

Rezeki Mengalir Tanpa Henti, 7 Weton Jawa Ini Dipercaya Berpotensi Hidup Makmur

seseorang yang dikejar-kejar harta./Freepik/kocamir - Image

seseorang yang dikejar-kejar harta./Freepik/kocamir

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton atau kombinasi hari dan pasaran kelahiran kerap dikaitkan dengan watak, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun dan masih menarik perhatian banyak orang hingga sekarang.

Salah satu istilah yang cukup populer dalam pembahasan primbon Jawa adalah tibo sugih, yang menggambarkan kondisi seseorang ketika memperoleh kekayaan atau mengalami peningkatan kesejahteraan. Istilah tersebut sering dikaitkan dengan datangnya peluang usaha, kemudahan dalam mencari penghasilan, serta keberuntungan yang muncul secara tidak terduga.

Dalam penafsiran primbon, ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki peruntungan baik dalam urusan rezeki. Kekayaan yang dimaksud tidak selalu berupa uang, tetapi juga dapat diartikan sebagai kemudahan memperoleh pekerjaan, dukungan dari lingkungan sekitar, dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki potensi tibo sugih dan dikaitkan dengan datangnya rezeki berulang kali. Berikut daftar weton tersebut berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa.

1. Senin Legi, Dipercaya Mudah Mendapat Dukungan dan Peluang

Orang yang lahir pada Senin Legi kerap digambarkan sebagai pribadi yang memiliki pembawaan menyenangkan dan mampu menciptakan hubungan baik dengan orang lain. Sikap tersebut dipercaya membuat mereka lebih mudah memperoleh kepercayaan serta dukungan dari lingkungan sekitarnya.

Dalam penafsiran primbon Jawa, hubungan sosial yang baik menjadi salah satu hal yang dikaitkan dengan terbukanya jalan rezeki. Kesempatan kerja sama maupun peluang usaha bisa datang melalui orang-orang yang mengenal dan menghargai kemampuan mereka.

Senin Legi juga digambarkan memiliki peruntungan yang terkadang muncul di luar perkiraan. Pepatah Jawa durung dikepuk wis mambu wangi digunakan untuk menggambarkan rezeki yang seolah sudah mendekat sebelum seseorang bersusah payah mendapatkannya.

Meski demikian, kesempatan yang datang tetap perlu diimbangi dengan usaha, sikap rendah hati, dan kemampuan mengelola penghasilan secara bijaksana.

2. Rabu Pahing, Punya Naluri Usaha yang Tajam

Rabu Pahing termasuk weton yang dalam kepercayaan primbon sering dihubungkan dengan kemampuan membaca peluang dan kecakapan mengembangkan usaha. Pemilik weton ini digambarkan memiliki pemikiran yang terarah ketika menghadapi persoalan, termasuk dalam mengambil keputusan terkait pekerjaan.

Menurut penafsiran tersebut, peluang finansial Rabu Pahing berpotensi berkembang seiring bertambahnya pengalaman dan kematangan dalam menjalani kehidupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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