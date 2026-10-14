7 Weton yang Konon Berpotensi Hidup Makmur, Ada Kamis Pahing dan Sabtu Pon

weton paling mujur dan hidupnya selalu kelimpahan menurut primbon jawa./Freepik/ jcomp
JawaPos.com – Weton merupakan bagian dari tradisi Jawa yang kerap digunakan untuk menafsirkan karakter, peruntungan, hingga perjalanan hidup seseorang. Perhitungannya didasarkan pada perpaduan hari lahir dan pasaran dalam kalender Jawa.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, sejumlah weton diyakini memiliki karakter yang mendukung datangnya keberuntungan, terutama dalam hal pekerjaan, usaha, dan pengelolaan keuangan. Penafsiran tersebut biasanya dikaitkan dengan nilai neptu serta gambaran watak yang melekat pada masing-masing weton.
Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur berkat ketekunan, kecerdasan, dan kemampuan membangun hubungan dengan orang lain.
Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato, berikut tujuh weton yang disebut memiliki peruntungan baik dan dikaitkan dengan kelimpahan rezeki menurut primbon Jawa.
Senin Pon memiliki nilai neptu 11, yang berasal dari hari Senin dengan nilai 4 dan pasaran Pon bernilai 7.
Dalam penafsiran primbon Jawa yang dikutip, pemilik weton ini digambarkan mempunyai kecakapan dalam berdagang dan mengatur keuangan. Mereka juga dianggap mampu mempertimbangkan peluang usaha serta mengambil keputusan dengan perhitungan yang matang.
Keberanian menghadapi tantangan menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan Senin Pon. Apabila diimbangi dengan perencanaan yang baik, sifat tersebut dapat membantu seseorang menghadapi persaingan dan mengembangkan usahanya.
Dukungan dari lingkungan sosial juga dinilai berperan penting. Relasi yang terjaga dengan baik dapat membuka kesempatan kerja sama dan memperluas peluang memperoleh penghasilan.
Selasa Kliwon mempunyai neptu 11, hasil penjumlahan nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Kliwon sebesar 8.
Weton ini dikaitkan dengan kemampuan menyusun strategi serta memanfaatkan peluang yang tersedia. Pemiliknya digambarkan memiliki kecermatan dalam mengelola aset dan merencanakan kebutuhan finansial.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022