7 Weton yang Konon Berpotensi Hidup Makmur, Ada Kamis Pahing dan Sabtu Pon

JawaPos.com – Weton merupakan bagian dari tradisi Jawa yang kerap digunakan untuk menafsirkan karakter, peruntungan, hingga perjalanan hidup seseorang. Perhitungannya didasarkan pada perpaduan hari lahir dan pasaran dalam kalender Jawa.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, sejumlah weton diyakini memiliki karakter yang mendukung datangnya keberuntungan, terutama dalam hal pekerjaan, usaha, dan pengelolaan keuangan. Penafsiran tersebut biasanya dikaitkan dengan nilai neptu serta gambaran watak yang melekat pada masing-masing weton.

Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur berkat ketekunan, kecerdasan, dan kemampuan membangun hubungan dengan orang lain.

Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato, berikut tujuh weton yang disebut memiliki peruntungan baik dan dikaitkan dengan kelimpahan rezeki menurut primbon Jawa.

1. Senin Pon Senin Pon memiliki nilai neptu 11, yang berasal dari hari Senin dengan nilai 4 dan pasaran Pon bernilai 7.

Dalam penafsiran primbon Jawa yang dikutip, pemilik weton ini digambarkan mempunyai kecakapan dalam berdagang dan mengatur keuangan. Mereka juga dianggap mampu mempertimbangkan peluang usaha serta mengambil keputusan dengan perhitungan yang matang.

Keberanian menghadapi tantangan menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan Senin Pon. Apabila diimbangi dengan perencanaan yang baik, sifat tersebut dapat membantu seseorang menghadapi persaingan dan mengembangkan usahanya.

Dukungan dari lingkungan sosial juga dinilai berperan penting. Relasi yang terjaga dengan baik dapat membuka kesempatan kerja sama dan memperluas peluang memperoleh penghasilan.

2. Selasa Kliwon Selasa Kliwon mempunyai neptu 11, hasil penjumlahan nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Kliwon sebesar 8.