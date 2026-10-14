Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Rabu, 14 Oktober 2026: Jaga Energi dan Ketenangan Pikiran

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Rabu, 14 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara kesibukan sehari-hari dan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.
Ketika tanggung jawab pekerjaan maupun urusan pribadi terasa semakin padat, kamu mungkin terdorong untuk terus menyelesaikan semuanya tanpa memikirkan batas kemampuan diri sendiri.
Taurus perlu memahami bahwa menjalani aktivitas secara produktif bukan berarti harus mengabaikan waktu istirahat.
Tubuh dan pikiran membutuhkan kesempatan untuk memulihkan tenaga agar kamu tetap mampu menjalankan rutinitas dengan nyaman.
Karena itu, cobalah mengatur agenda harian secara lebih realistis dengan menyisihkan waktu untuk makan tepat waktu, minum air yang cukup, serta berhenti sejenak ketika rasa lelah mulai muncul.
Jika pekerjaan membuatmu duduk terlalu lama, sempatkan diri untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan di sela-sela aktivitas.
Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi rasa kaku akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama.
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Jawa Pos
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