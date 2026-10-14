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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 14 Oktober 2026 | 22.54 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Rabu, 14 Oktober 2026: Jangan Lupakan Kebutuhan Diri Sendiri

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Libra perlu lebih memperhatikan kondisi tubuh dan pikiran pada Rabu, 14 Oktober 2026, terutama ketika rutinitas sehari-hari mulai menyita banyak waktu dan tenaga.

Keinginan untuk menjaga hubungan tetap harmonis terkadang membuatmu terlalu sibuk memenuhi kebutuhan orang lain hingga melupakan hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh diri sendiri.

Jika terus dilakukan, kebiasaan tersebut berpotensi menimbulkan kelelahan karena kamu berusaha menjalankan berbagai tanggung jawab sekaligus tanpa memberikan waktu yang cukup untuk memulihkan energi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Rabu, 14 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Mengatur jadwal secara lebih seimbang dapat menjadi langkah awal untuk menjaga kebugaran.

Libra sebaiknya mulai memilah kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya dan tidak memaksakan diri menyelesaikan semua hal dalam waktu bersamaan.

Ketika membutuhkan istirahat, berikan kesempatan kepada tubuh untuk berhenti sejenak tanpa merasa bersalah karena belum bisa memenuhi permintaan orang lain.

Menetapkan batasan yang wajar justru dapat membantu Libra menjaga energi agar tetap mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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