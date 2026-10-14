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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 14 Oktober 2026 | 22.51 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Rabu, 14 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan Tubuh dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Rabu, 14 Oktober 2026 perlu dijaga melalui rutinitas yang lebih teratur, mulai dari memperhatikan asupan makanan hingga memastikan tubuh mendapatkan waktu pemulihan yang cukup.

Kesibukan pekerjaan dan berbagai persoalan pribadi berpotensi menyita perhatian, sehingga kebutuhan dasar tubuh terkadang terlupakan.

Karena itu, Scorpio sebaiknya tidak hanya berfokus menyelesaikan tanggung jawab, tetapi juga peka terhadap kondisi fisik dan emosional yang dirasakan sepanjang hari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Rabu, 14 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Menjaga pola makan menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat membantu mendukung kebugaran.

Usahakan tidak melewatkan waktu makan meskipun jadwal sedang padat, serta pilih makanan dengan kandungan gizi yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan tubuh.

Konsumsi minuman manis secara berlebihan juga sebaiknya dibatasi, sementara kebutuhan cairan perlu dipenuhi dengan minum air putih secara teratur.

Jika aktivitas terasa semakin melelahkan, luangkan waktu untuk berhenti sejenak sebelum kembali melanjutkan pekerjaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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