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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 14 Oktober 2026 | 22.20 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 15 Oktober 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi shio (magnific)

 

JawaPos.com - Ramalan shio besok, Kamis, 15 Oktober 2026, menghadirkan sejumlah pesan yang dapat dijadikan bahan refleksi bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi. 

Mulai dari menjaga ucapan saat bekerja, berani menunjukkan jati diri, mencari ketenangan di tengah kesibukan, hingga menikmati waktu istirahat tanpa mengambil tanggung jawab orang lain, setiap shio memiliki hal yang patut diperhatikan.

Dalam astrologi Tionghoa, ramalan shio kerap digunakan sebagai gambaran umum untuk meninjau berbagai aspek kehidupan, termasuk karier, keuangan, dan hubungan sosial. 

Meski demikian, ramalan bukanlah kepastian tentang masa depan. Sikap, keputusan, dan keadaan nyata tetap menjadi faktor penting dalam menentukan langkah sehari-hari.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ulasan shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi untuk Kamis, 15 Oktober 2026.

1. Shio Monyet: Jaga Candaan agar Tidak Menyinggung Rekan Kerja

Pemilik shio Monyet dikenal dalam gambaran tradisional sebagai sosok yang cerdas, lincah, dan memiliki selera humor.

Namun, pada Kamis, 15 Oktober 2026, ada baiknya memperhatikan cara menyampaikan candaan, terutama dalam lingkungan profesional.

Ramalan Astrology.com yang ditemukan pada halaman shio Monyet mengingatkan bahwa lelucon yang biasanya menghibur bisa saja membuat klien atau rekan kerja merasa terganggu dalam situasi tertentu.

Dalam urusan karier, kemampuan mencairkan suasana memang dapat membantu membangun hubungan baik. Meski begitu, tidak semua orang memiliki selera humor yang sama.

Candaan mengenai pekerjaan, kemampuan seseorang, atau persoalan pribadi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman jika disampaikan pada waktu yang kurang tepat.

Karena itu, pemilik shio Monyet sebaiknya membaca situasi sebelum melontarkan komentar spontan.

Jika pekerjaan membutuhkan konsentrasi tinggi, mengurangi percakapan yang tidak berkaitan dengan tugas dapat membantu menjaga produktivitas.

Apabila memungkinkan, menyelesaikan pekerjaan secara mandiri atau memilih tempat kerja yang lebih tenang juga bisa menjadi pilihan ketika suasana kantor terlalu ramai.

Dari sisi keuangan, tetaplah cermat dalam membahas urusan pembayaran, pembagian biaya, atau kesepakatan usaha.

Editor: Novia Tri Astuti
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