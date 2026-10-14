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Leni Setya Wati
Rabu, 14 Oktober 2026 | 19.50 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn untuk Besok Kamis, 15 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini membawa pesan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan kesehatan.

Pengaruh Bulan di Scorpio diperkirakan membuat Capricorn ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk beristirahat dan menenangkan pikiran setelah menjalani rutinitas yang melelahkan.

Dalam hubungan asmara, Capricorn disarankan untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan ketika pasangan terlihat lebih pendiam atau menjaga jarak.

Komunikasi yang terbuka dan sikap penuh pengertian dapat membantu mencegah kesalahpahaman.

Sementara itu, usaha dan ketekunan Capricorn di tempat kerja mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Meski demikian, kondisi keuangan tetap perlu diperhatikan, terutama jika ada pengeluaran lama yang kembali muncul.

Capricorn juga dianjurkan meluangkan waktu bersama orang yang lebih tua untuk mendapatkan ketenangan dan nasihat yang bermanfaat.

Dilansir dari Astrotalk, berikut ramalan lengkap untuk Anda yang berzodiak Capricorn. Yuk simak!

Ramalan Cinta Capricorn

Kehadiran Venus dalam ramalan zodiak Capricorn hari ini menyoroti pentingnya kepekaan emosional dalam hubungan.

Jika pasangan terlihat lebih tertutup atau tidak banyak berbicara, cobalah menanyakan keadaannya dengan lembut.

Hindari langsung berasumsi bahwa ada masalah dalam hubungan sebelum mengetahui apa yang sebenarnya sedang dipikirkan pasangan.

Pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat membantu mencairkan suasana. Pilihan kata yang baik juga berperan penting dalam mengatasi kesalahpahaman dan mengembalikan keharmonisan hubungan.

Bagi Capricorn yang masih lajang, hari ini berpotensi menghadirkan suasana romantis yang menyenangkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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