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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 19 Oktober 2026 | 16.14 WIB

Ramalan Zodiak Cinta 20 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak cinta besok 20 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific - Image

Ramalan zodiak cinta besok 20 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Ramalan cinta Zodiak untuk besok, 20 Oktober 2026, menghadirkan pesan hangat bagi mereka yang sedang menjalin hubungan.

Bagi yang masih sendiri, hari itu juga membuka peluang bertemu seseorang yang terasa cocok.

Setiap bintang mendapat saran berbeda, mulai dari menjaga kejujuran hingga memperbanyak perhatian kecil.

Karena itu, bacalah bagian milikmu dengan santai tetapi tetap mau memahami perasaan sendiri.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (19/10), dijelaskan mengenai ramalan cinta zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Selasa 20 Oktober 2026.

1. Libra (23 September – 23 Oktober)

Kesetaraan dan sikap saling menghargai menjadi hal yang paling penting dalam hubungan kamu pada hari itu.

Waktu ini sangat cocok untuk membicarakan rencana masa depan atau keinginan bersama dengan pasangan secara terbuka.

Bagi yang masih lajang, ada peluang besar bertemu seseorang yang terasa nyambung secara alami sejak awal.

Tetap sampaikan semua kebutuhan pribadimu dengan jelas dan jangan selalu menyesuaikan diri demi kenyamanan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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