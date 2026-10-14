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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 14 Oktober 2026 | 15.33 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Rabu, 14 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Lewat Komunikasi Jujur

Ilustrasi Pisces (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Pisces (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Rabu, 14 Oktober 2026 dapat terasa lebih hangat ketika kamu bersedia menyampaikan isi hati secara terbuka dan menunjukkan perhatian melalui tindakan sederhana.

Keinginan untuk memiliki hubungan yang harmonis perlu diimbangi dengan komunikasi yang sehat agar perasaan dan harapan masing-masing pihak dapat dipahami dengan lebih baik.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Pisces pada Rabu, 14 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, kedekatan emosional dapat tumbuh ketika kamu dan pasangan memberikan ruang untuk saling berbicara tanpa merasa harus selalu membenarkan pendapat sendiri.

Perbedaan pandangan dalam hubungan merupakan hal yang wajar, sebab setiap orang memiliki cara tersendiri dalam menunjukkan kasih sayang maupun menyampaikan kebutuhan emosional.

Ketika muncul persoalan yang mengganggu pikiran, jangan langsung berasumsi bahwa pasangan sengaja mengabaikan perasaanmu.

Cobalah membicarakan hal tersebut ketika suasana hati sedang tenang agar percakapan dapat berlangsung lebih terbuka dan tidak berubah menjadi pertengkaran.

Pisces juga perlu memahami bahwa pasangan tidak selalu bisa menebak apa yang sedang kamu rasakan.

Editor: Novia Tri Astuti
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