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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 14 Oktober 2026 | 08.29 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 14 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, segala sesuatu yang zodiak Pisces lakukan akan ditandai dengan kesabaran dan tekad. Sikap Pisces yang tenang dan teguh akan memenangkan hati semua orang. Hal ini akan menjadikan Pisces sebagai pribadi yang kuat dan mampu menghadapi keadaan apa pun dengan kedewasaan. 

Selain itu, jika mendambakan perhatian pasangan, cobalah menghabiskan waktu bersamanya guna menghidupkan kembali api asmara dalam hubunganmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces mungkin berpikir keras tentang apakah akan membawa hubungan saat ini menuju tingkat yang lebih serius. Terkait karir, hadapi masalah secara langsung dan tetaplah waspada saat menanganinya.

Sementara itu, cobalah mencapai moderasi dan mulai mengendalikan impuls untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak sehat. Terkait keuangan, mintalah nasihat dari seseorang yang lebih berpengalaman jika Pisces ingin berinvestasi.

Cinta Pisces

Pisces berpikir keras tentang apakah akan membawa hubungan saat ini ke tingkat yang selanjutnya. Jika masih lajang, seorang teman mungkin mengembangkan perasaan romantis kepada Pisces. Apa pun itu, melangkah ke tingkat selanjutnya adalah pertimbangan utama Pisces hari ini.

Karir Pisces

Editor: Candra Mega Sari
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