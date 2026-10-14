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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 14 Oktober 2026 | 08.23 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 14 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin menghadapi hambatan atau rintangan tak terduga dalam urusan keluarga serta pengeluaran yang tidak perlu. Pada akhirnya, masalah dengan orang terkasih akan terselesaikan tanpa terlalu banyak kesalahpahaman. 

Selain itu, perhatikan pengeluaranmu dengan cermat. Scorpio harus fokus menjalin, dan sisanya akan berjalan dengan sendirinya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio sedang dibanjiri perasaan jatuh cinta, jadi ungkapkan pernyataan cinta kepada seseorang. Terkait karir, mengambil pekerjaan baru bisa menjadi pengalaman belajar yang baru dan menarik.

Sementara itu, atur ulang rutinitas harian untuk memberi tubuh waktu istirahat serta memulihkan diri. Pada ranah keuangan, teruskan praktik penganggaran dan menabung yang sedang berjalan, serta pikirkan pilihan investasi yang baik.

Cinta Scorpio

Cobalah mengungkapkan pernyataan cinta yang sangat mendalam kepada seseorang. Scorpio sedang dibanjiri perasaan sedang jatuh cinta dan tidak bisa merasakan hal yang lebih baik. Segera ungkapkan perasaanmu agar Scorpio merasa lega setelahnya.

Karir Scorpio

Scorpio mungkin memutuskan untuk mengambil pekerjaan baru. Hal ini bisa menjadi pengalaman belajar baru yang menarik. Ini adalah waktu untuk memulai hal-hal baru, jadi Scorpio mungkin akan melihat beberapa perubahan besar di sektor pekerjaan. 

Editor: Candra Mega Sari
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