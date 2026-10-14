Ramalan Zodiak Scorpio 14 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin menghadapi hambatan atau rintangan tak terduga dalam urusan keluarga serta pengeluaran yang tidak perlu. Pada akhirnya, masalah dengan orang terkasih akan terselesaikan tanpa terlalu banyak kesalahpahaman.
Selain itu, perhatikan pengeluaranmu dengan cermat. Scorpio harus fokus menjalin, dan sisanya akan berjalan dengan sendirinya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak Scorpio sedang dibanjiri perasaan jatuh cinta, jadi ungkapkan pernyataan cinta kepada seseorang. Terkait karir, mengambil pekerjaan baru bisa menjadi pengalaman belajar yang baru dan menarik.
Sementara itu, atur ulang rutinitas harian untuk memberi tubuh waktu istirahat serta memulihkan diri. Pada ranah keuangan, teruskan praktik penganggaran dan menabung yang sedang berjalan, serta pikirkan pilihan investasi yang baik.
Cinta Scorpio
Cobalah mengungkapkan pernyataan cinta yang sangat mendalam kepada seseorang. Scorpio sedang dibanjiri perasaan sedang jatuh cinta dan tidak bisa merasakan hal yang lebih baik. Segera ungkapkan perasaanmu agar Scorpio merasa lega setelahnya.
Karir Scorpio
Scorpio mungkin memutuskan untuk mengambil pekerjaan baru. Hal ini bisa menjadi pengalaman belajar baru yang menarik. Ini adalah waktu untuk memulai hal-hal baru, jadi Scorpio mungkin akan melihat beberapa perubahan besar di sektor pekerjaan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022