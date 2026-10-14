Ramalan Zodiak Gemini 14 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific)
JawaPos.com - Energi zodiak Gemini kemungkinan akan tinggi hari ini. Sehingga, Gemini mungkin tidak ingin berdiam diri di dalam sebuah ruangan. Utamakan kesehatan tubuh terlebih dahulu dan lakukan olahraga.
Gemini mungkin juga ingin menjelajah dan berkendara keluar kota atau pergi ke taman hiburan, jika memungkinkan. Gemini mungkin tidak sering merasa seperti ini, jadi sebaiknya manfaatkan sebaik-baiknya ketika bisa.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak Gemini sebaiknya tidak membawa masalah pekerjaan ke dalam hubungan, karena akan mengganggu perasaan terhadap pasangan. Terkait karir, tunjukkan kemampuan komunikasi di kantor jika ingin dipandang sebagai karyawan berprestasi.
Sementara itu, pastikan menjalani pola makan dengan benar atau seluruh program kebugaranmu gagal. Terkait keuangan, berbagilah setelah Gemini akhirnya menerima manfaat dari beberapa investasi yang dilakukan di masa lalu.
Cinta Gemini
Hasrat Gemini dalam hubungan semakin berkurang karena masalah yang menyita seluruh perhatian. Cobalah untuk tidak membawa masalah pekerjaan ke dalam hubungan, karena hal itu akan mengganggu perasaan romantis terhadap pasangan.
Karir Gemini
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Jawa Pos
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