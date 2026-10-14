Ramalan Zodiak Leo 14 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan



JawaPos.com - Pekerjaan rumah tangga yang perlu dilakukan, bisa menjadi prioritas utama zodiak Leo hari ini. Seorang tamu mungkin akan datang.

Sehingga, Leo akan disibukkan untuk membuat rumah terlihat rapi. Jangan melakukan pekerjaan lebih dari yang benar-benar diperlukan. Jangan terlalu lelah saat tamu tiba.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 14 Oktober 2026.



Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak Leo harus merenungkan apa yang sebenarnya dicari dalam sebuah hubungan asmara. Terkait karir, jangan cepat puas dengan pencapaian selama ini dan teruslah berjuang meraih kesuksesan lebih keras.

Sementara itu, pahami akar penyebab masalah fisik yang dialami dan carilah bantuan tenaga medis jika perlu. Terkait keuangan, Leo akan mendapatkan keuntungan saat ingin mencoba peruntungan di pasar saham.



Cinta Leo

Meskipun merasa siap untuk berkomitmen seumur hidup dengan seseorang, Leo harus jujur ​​dan merenungkan apa yang sebenarnya dicari dalam sebuah hubungan. Pernikahan mengharuskan Leo untuk mengakomodasi keinginan dan harapan pasangan. Jadi sebelum memulai perjalanan cinta, pastikan Leo serius tentang hal itu.

