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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 14 Oktober 2026 | 08.12 WIB

Ramalan Zodiak Aries 14 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.com - Situasi keuangan zodiak Aries bisa meningkat pesat berkat perkembangan yang tak terduga. Mungkin, beberapa investasi tiba-tiba meroket nilainya, atau properti tiba-tiba bernilai lebih dari yang terkira. 

Apa pun itu, jangan mencoba mencairkannya sekarang juga. Kemungkinan besar, nilai investasi Aries akan terus meningkat. Bertahanlah dan saksikan pertumbuhannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Berbahagialah karena zodiak Aries masih merasakan percikan romantis meskipun telah bersama dengan pasangan saat ini pada waktu yang lama. Terkait karir, jadilah kooperatif saat dipercayakan dengan beberapa tanggung jawab tambahan.

Sementara itu, jangan lupa untuk makan dan minum agar tidak merasa pusing saat Aries berada di tengah kesibukan. Terkait keuangan, Aries mendapatkan potongan pajak serta bantuan yang bermanfaat sebagai hasil dari kebaikan yang Aries lakukan.

Cinta Aries

Aries masih merasakan percikan romantis dalam hubungan, meskipun telah bersama dengan pasangan saat ini dalam waktu yang sangat lama. Terdapat perhatian dan kasih sayang ekstra yang jelas terlihat hari ini. Hal ini sehat untuk hubunganmu, dan Aries tidak perlu takut untuk mengungkapkannya.

Karir Aries

Editor: Candra Mega Sari
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