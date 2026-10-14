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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 14 Oktober 2026 | 08.04 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 14 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Gelombang yang menggembirakan bisa menghampiri, ketika zodiak Cancer diperkenalkan kepada seseorang yang menarik. Berhati-hatilah agar tidak menunjukkannya secara terang-terangan. 

Cancer umumnya tidak suka terlalu banyak mengungkapkan diri. Selain itu, Cancer tidak ingin orang lain berpikir terlalu kentara. Cobalah untuk tetap fokus dan objektif. Kemudian, pertimbangkan apakah mengejar ketertarikan ini adalah ide yang bagus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak Cancer harus berkomunikasi dengan pasangan jika ingin menjalin hubungan asmara yang tidak hanya memberikan kesenangan sesaat. Terkait karir, manfaatkan situasi sulit di tempat kerja untuk lebih berkembang.

Sementara itu, bersikaplah bijak saat merasa sakit dengan memeriksakan diri ke dokter yang berkualifikasi. Terkait keuangan, Cancer mungkin akan segera melihat beberapa terobosan finansial yang positif.

Cinta Cancer

Hubungan asmara tidak membawa kebahagiaan bagi Cancer selama periode ini. Cancer membutuhkan sesuatu yang tidak hanya memberikan kesenangan sesaat. 

Jika sedang menjalin hubungan, bicarakan hal ini dengan pasangan. Jika hanya berkencan secara kasual, pastikan untuk bertindak sesuai dengan keinginanmu.

Editor: Candra Mega Sari
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