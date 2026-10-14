Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 14 Oktober 2026 | 08.09 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 14 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Virgo mungkin memiliki beberapa panggilan telepon penting untuk dilakukan, dan ingin menyelesaikannya sebelum melakukan hal lain. Virgo pasti akan menyampaikan pesan karena kemampuan komunikasi saat ini sedang sangat kuat. 

Kata-kata berpadu dengan perasaan untuk menciptakan pemahaman antara Virgo dan orang lain, baik saat berbicara di telepon atau menulis.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak Virgo harus jujur ​​pada diri sendiri dan pasangan tentang apa yang sebenarnya dicari dalam sebuah hubungan. Mengenai karir, manfaatkan kesempatan untuk berkembang di tempat kerja saat ini.

Sementara itu, pulihkan diri dan remajakan tubuh saat sistem kekebalan tubuh Virgosedikit lemah sekarang. Terkait keuangan, kerja keras yang Virgo lakukan akhirnya menghasilkan bonus serta mendorong produktivitas.

Cinta Virgo

Virgo mungkin akan mempelajari pelajaran penting dalam kehidupan percintaan. Sadarilah bahwa sebuah hubungan bukanlah sekadar ketertarikan sesaat yang didasarkan pada daya tarik acak, tetapi sebuah entitas dimana dua orang dengan kepribadian yang kompatibel saling bekerja sama. 

Tetapi jika pada dasarnya tidak setara, maka hubungan tersebut pasti akan gagal. Jadi, sebelum memulai perjalanan cinta, pastikan untuk benar-benar jujur ​​pada diri sendiri dan pasangan tentang apa yang sebenarnya Virgo cari dalam sebuah hubungan.

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 14 Oktober 2026: Mulai Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 14 Oktober 2026: Mulai Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 08.01 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 14 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 14 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 07.57 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 14 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 14 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 07.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore