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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 14 Oktober 2026 | 08.06 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 14 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Masalah hukum zodiak Taurus yang mungkin telah tertunda cukup lama, akhirnya bisa diselesaikan hari ini. Kemungkinan besar hal ini akan menguntungkan Taurus. 

Oleh karena itu, jika telah menyimpan kontrak, perjanjian, atau dokumen yang membutuhkan tanda tangan, bacalah dengan saksama sebelum menandatanganinya. Taurus mungkin akan mendapatkan apa yang diinginkan dari transaksi tersebut. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak Taurus harus membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan terhadap hubungan saat ini. Terkait karir, kerahkan semua kemampuanmu untuk meningkatkan prospek karir.

Sementara itu, luangkan waktu lebih banyak untuk beristirahat jika tengah menderita demam akibat virus. Terkait keuangan, kini bukanlah saat yang tepat untuk mengambil risiko besar dalam melakukan transaksi keuangan.

Cinta Taurus 

Taurus sedang disibukkan dengan pikiran negatif hari ini. Namun, hubungan Taurus tidak memenuhi keinginan atau harapan untuk sebuah hubungan romantis. 

Taurus mungkin perlu membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan terhadap hubungan saat ini. Jika ingin mengakhirinya, ungkapkanlah dengan jelas dan jujur kepada pasanganmu.

Editor: Candra Mega Sari
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