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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.44 WIB

Tak Langsung Kaya di Usia Muda, 5 Shio Ini Dipercaya Bisa Sukses Berkat Ketekunan

seseorang yang perlu usaha lebih untuk kaya./Freepik/SkelDry - Image

seseorang yang perlu usaha lebih untuk kaya./Freepik/SkelDry

JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam urusan keuangan. Ada yang mampu mencapai kemapanan sejak usia muda, tetapi ada pula yang harus melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya menikmati hasil kerja kerasnya.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio kerap dikaitkan dengan karakter, kebiasaan, dan gambaran perjalanan rezeki yang berbeda. Sebagian shio dipercaya perlu menghadapi lebih banyak tantangan sebelum mencapai kehidupan yang mapan.

Meski demikian, keberhasilan finansial tidak hanya ditentukan oleh keberuntungan. Ketekunan, kemampuan mengelola uang, keberanian mengambil peluang, serta kesediaan untuk terus belajar juga menjadi faktor penting dalam membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

Terdapat lima shio yang dalam penafsiran astrologi Tiongkok digambarkan perlu melewati perjuangan panjang sebelum mencapai kemakmuran. Mereka dipercaya memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidup apabila tidak mudah menyerah dan terus berusaha.

1. Shio Kerbau: Pekerja Keras yang Membutuhkan Waktu untuk Berhasil

Shio Kerbau dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai simbol ketekunan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Orang yang dikaitkan dengan shio ini digambarkan lebih suka menjalani proses secara bertahap daripada mengambil jalan pintas.

Namun, sikap yang terlalu berhati-hati terkadang membuat mereka lambat dalam mengambil keputusan. Ketika terlalu lama mempertimbangkan risiko, peluang yang sebenarnya menjanjikan bisa saja terlewat.

Menurut penafsiran astrologi, perjalanan finansial Shio Kerbau cenderung membutuhkan kesabaran. Hasil yang diharapkan mungkin tidak langsung terlihat meskipun usaha telah dilakukan dalam waktu lama.

Untuk memperbesar peluang keberhasilan, mereka perlu belajar menyesuaikan diri dengan perubahan dan lebih berani mencoba kesempatan baru setelah mempertimbangkan risikonya. Konsistensi yang dibarengi kemampuan membaca peluang dapat membantu mereka membangun kestabilan finansial secara bertahap.

2. Shio Kambing: Berhati Lembut, tetapi Perlu Memperkuat Mental

Shio Kambing sering diasosiasikan dengan karakter yang penyayang, peka terhadap perasaan orang lain, dan memiliki kreativitas tinggi. Sifat tersebut dapat menjadi kelebihan, terutama ketika mereka mampu menyalurkannya ke bidang yang sesuai dengan minat dan kemampuan.

Di sisi lain, kepekaan emosional terkadang membuat mereka mudah kehilangan semangat ketika menghadapi kegagalan. Membandingkan pencapaian diri dengan keberhasilan orang lain juga bisa mengurangi rasa percaya diri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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