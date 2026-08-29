Rezekinya Seolah Tak Pernah Seret, 5 Zodiak Ini Diramal Capai Kekayaan di Usia Muda

JawaPos.com – Memiliki kehidupan finansial yang mapan menjadi impian banyak orang. Namun, dalam astrologi, keberhasilan seseorang kerap dikaitkan pula dengan karakter bawaan yang tercermin dari zodiaknya.

Sifat disiplin, keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca peluang, hingga kegigihan disebut dapat menjadi modal penting untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang.

Meski tentu saja kekayaan tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan zodiak, sejumlah ramalan astrologi menyebut ada beberapa zodiak yang memiliki karakter kuat dalam mengejar kesuksesan finansial.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat lima zodiak yang disebut memiliki potensi besar mencapai kekayaan fantastis, bahkan diramalkan dapat meraih status miliarder sebelum menginjak usia 50 tahun.

Lantas, zodiak apa saja yang masuk dalam daftar tersebut?

1. Capricorn Capricorn dikenal sebagai pribadi yang disiplin, konsisten, dan memiliki orientasi kuat terhadap tujuan.

Mereka cenderung tidak terburu-buru dalam mengejar hasil. Sebaliknya, Capricorn lebih suka menyusun rencana secara matang lalu menjalankannya sedikit demi sedikit.

Sifat tersebut membuat mereka dianggap cocok dalam dunia bisnis, investasi, maupun pekerjaan yang membutuhkan kemampuan memimpin.

Capricorn juga tidak keberatan memulai dari bawah. Bagi mereka, keberhasilan besar merupakan hasil dari proses panjang yang dibangun dengan ketekunan.