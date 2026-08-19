Rezeki Deras di Usia Muda, Ini 7 Shio yang Diprediksi Cepat Meraih Kemapanan

JawaPos.com - Banyak orang berharap bisa mencapai kehidupan mapan sedini mungkin. Namun, perjalanan menuju kesuksesan setiap individu tentu berbeda-beda. Ada yang membutuhkan waktu panjang, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk meraih pencapaian sejak usia muda.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Beberapa shio bahkan disebut memiliki kemampuan alami dalam membaca kesempatan, mengelola uang, serta membangun jaringan yang mendukung kesuksesan.

Dilansir dari Naurakom, berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki peluang besar untuk menikmati keberuntungan finansial sejak usia muda.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cermat dan pandai membaca situasi. Mereka mampu melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Kebiasaan bekerja keras sekaligus berhati-hati dalam menggunakan uang menjadi nilai tambah. Kemampuan mengatur finansial dan menentukan langkah secara strategis membuat mereka dipercaya memiliki peluang mencapai kemapanan lebih awal.

2. Shio Naga Naga dikenal memiliki karakter percaya diri dan jiwa kepemimpinan yang kuat. Mereka juga dianggap memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta ide-ide kreatif untuk mengembangkan peluang.

Karakter tersebut membuat shio Naga sering dikaitkan dengan dunia bisnis dan kepemimpinan. Jika kemampuan tersebut diarahkan dengan tepat, kesuksesan finansial dipercaya bisa diraih sejak usia relatif muda.

3. Shio Monyet Kecerdasan dan kreativitas menjadi dua keunggulan yang sering dikaitkan dengan shio Monyet. Mereka cenderung cepat memahami keadaan dan mampu mencari solusi ketika menghadapi masalah.

Kemampuan melihat kesempatan juga membuat mereka lebih mudah menemukan jalur untuk mengembangkan penghasilan. Ditambah kecakapan mengelola keuangan, shio Monyet dipercaya memiliki potensi membangun kondisi finansial yang baik sejak muda.