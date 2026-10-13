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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.08 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Selasa, 13 Oktober 2026: Perbaiki Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Selasa, 13 Oktober 2026 perlu dijaga melalui kebiasaan sehari-hari yang mendukung kebugaran tubuh, terutama dalam mengatur asupan makanan dan minuman.

Kesibukan pekerjaan terkadang membuat Scorpio terlalu fokus menyelesaikan tanggung jawab hingga lupa memperhatikan kebutuhan dasar tubuh.

Jika pola makan mulai tidak teratur atau minuman manis terlalu sering menjadi pilihan, inilah saat yang tepat untuk mengevaluasi kebiasaan tersebut secara bertahap.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio sebaiknya mulai membiasakan diri memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih secara teratur sepanjang hari.

Kurangi kebiasaan mengonsumsi minuman tinggi gula secara berlebihan dan usahakan memilih makanan dengan kandungan gizi yang beragam untuk mendukung kebutuhan tubuh.

Jangan membiarkan jadwal pekerjaan yang padat membuatmu melewatkan waktu makan atau terbiasa menyantap makanan secara terburu-buru.

Jika sering kesulitan mengatur waktu makan, menyiapkan makanan lebih awal atau menentukan jadwal khusus dapat membantu membangun rutinitas yang lebih konsisten.

Editor: Novia Tri Astuti
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