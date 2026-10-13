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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.51 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Stamina di Tengah Kesibukan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Selasa, 13 Oktober 2026 perlu diperhatikan agar berbagai aktivitas dapat dijalani tanpa mengorbankan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.

Keinginan menyelesaikan pekerjaan dengan hasil terbaik memang dapat mendorong Capricorn untuk terus bergerak, tetapi kebiasaan mengesampingkan rasa lelah berisiko membuat kondisi tubuh semakin sulit dijaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya mulai membiasakan diri mengenali batas kemampuan tubuh, terutama ketika jadwal harian dipenuhi berbagai tanggung jawab.

Jangan sampai kesibukan membuat waktu makan terus tertunda atau kebutuhan dasar lainnya hanya dipenuhi ketika pekerjaan sudah selesai.

Mengatur waktu makan secara lebih teratur dapat membantu menjaga energi selama beraktivitas, sementara pilihan makanan yang beragam mendukung kebutuhan nutrisi tubuh.

Pastikan pula minum air putih secara berkala, khususnya ketika terlalu fokus bekerja hingga lupa memperhatikan kebutuhan fisik.

Bagi Capricorn yang menghabiskan banyak waktu di depan komputer, duduk terlalu lama sebaiknya diselingi dengan gerakan sederhana.

Editor: Novia Tri Astuti
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