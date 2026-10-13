Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup di Tengah Kesibukan

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aquarius pada Selasa, 13 Oktober 2026 perlu dijaga melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur agar tubuh tetap bugar saat menjalani berbagai aktivitas.

Jadwal yang padat terkadang membuat seseorang lebih mementingkan pekerjaan daripada kebutuhan fisik, padahal pola makan dan waktu istirahat memiliki peran penting dalam menjaga stamina.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius sebaiknya mulai memperhatikan kembali rutinitas yang mungkin berubah akibat meningkatnya kesibukan.

Jangan sampai pekerjaan membuat waktu makan tertunda berulang kali atau mengurangi waktu tidur hingga tubuh kesulitan memulihkan energi.

Usahakan mengonsumsi makanan dengan pilihan yang beragam dan sesuai kebutuhan nutrisi, serta membiasakan diri minum air putih secara berkala sepanjang hari.

Jika aktivitas sedang padat, menyiapkan makanan atau menentukan waktu makan sejak awal dapat membantu menjaga pola konsumsi tetap teratur.