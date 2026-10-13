Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.56 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup di Tengah Kesibukan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aquarius pada Selasa, 13 Oktober 2026 perlu dijaga melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur agar tubuh tetap bugar saat menjalani berbagai aktivitas.

Jadwal yang padat terkadang membuat seseorang lebih mementingkan pekerjaan daripada kebutuhan fisik, padahal pola makan dan waktu istirahat memiliki peran penting dalam menjaga stamina.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius sebaiknya mulai memperhatikan kembali rutinitas yang mungkin berubah akibat meningkatnya kesibukan.

Jangan sampai pekerjaan membuat waktu makan tertunda berulang kali atau mengurangi waktu tidur hingga tubuh kesulitan memulihkan energi.

Usahakan mengonsumsi makanan dengan pilihan yang beragam dan sesuai kebutuhan nutrisi, serta membiasakan diri minum air putih secara berkala sepanjang hari.

Jika aktivitas sedang padat, menyiapkan makanan atau menentukan waktu makan sejak awal dapat membantu menjaga pola konsumsi tetap teratur.

Aquarius yang memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu juga perlu lebih cermat sebelum mencoba produk baru.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Stamina di Tengah Kesibukan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Stamina di Tengah Kesibukan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.51 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Selasa, 13 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Selasa, 13 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.25 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Selasa, 13 Oktober 2026: Perbaiki Pola Makan dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Selasa, 13 Oktober 2026: Perbaiki Pola Makan dan Istirahat

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore