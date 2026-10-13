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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 22.01 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Selasa, 13 Oktober 2026 perlu diperhatikan melalui pola hidup yang lebih teratur agar tubuh tetap bugar dan pikiran terasa nyaman saat menjalani berbagai kesibukan.

Banyaknya pekerjaan atau urusan pribadi yang harus ditangani berpotensi membuat Pisces mengesampingkan kebutuhan untuk beristirahat, terutama ketika ingin menyelesaikan seluruh rencana dalam waktu singkat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya tidak memaksakan diri menjalani jadwal yang terlalu padat tanpa mempertimbangkan kemampuan tubuh.

Cobalah menyusun agenda harian berdasarkan tingkat kepentingan, kemudian sisipkan waktu istirahat agar energi tidak terkuras hanya untuk mengejar berbagai target sekaligus.

Pola aktivitas yang lebih realistis dapat membantu Pisces menjalankan tanggung jawab dengan nyaman tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi.

Selain mengatur kesibukan, perhatikan pula kebiasaan makan dan waktu tidur yang selama ini dijalani.

Mengonsumsi makanan bergizi dengan pilihan yang beragam, memenuhi kebutuhan cairan, serta menjaga jadwal tidur tetap teratur merupakan bagian penting untuk mendukung kebugaran sehari-hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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