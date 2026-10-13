Dulu Hidup Serba Sulit, Kini 5 Weton Ini Dipercaya Memasuki Masa Keemasan

seseorang yang ditinggal minggat oleh kemelaratan./Freepik/Queenmoonlite Studio JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tidak selalu berjalan mulus. Ada yang harus melewati berbagai kesulitan ekonomi sebelum mencapai kehidupan yang lebih mapan, sementara sebagian lainnya membutuhkan waktu panjang untuk menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan. Dalam tradisi Primbon Jawa, weton atau kombinasi hari dan pasaran kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran keberuntungan seseorang. Kepercayaan turun-temurun ini juga mengenal sejumlah weton yang dipercaya memiliki peluang untuk menikmati kehidupan lebih berkecukupan setelah melewati masa penuh perjuangan. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa dikaitkan dengan kelancaran rezeki dan datangnya masa kemakmuran. Gambaran tersebut menjadi bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan bahwa kondisi keuangan seseorang akan berubah berdasarkan weton kelahirannya. Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki gambaran perjalanan rezeki yang baik? Berikut lima weton yang disebut-sebut akan menikmati hasil perjuangan dan menjalani kehidupan yang lebih sejahtera menurut penafsiran tersebut. Baca Juga:Punya Karisma Alami, 7 Weton Ini Konon Mudah Mendapat Kepercayaan dan Peluang Usaha 1. Jumat Legi, Dipercaya Mendapatkan Rezeki dari Peluang Tak Terduga Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Jumat Legi kerap digambarkan sebagai weton yang memiliki daya tarik dalam hubungan sosial. Karakter yang mudah bergaul dan kemampuan membangun hubungan baik dipercaya dapat membuka jalan menuju berbagai kesempatan baru. Peluang tersebut bisa digambarkan melalui perkembangan usaha, tawaran kerja sama, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Sesuatu yang awalnya dijalankan dalam skala kecil dipercaya dapat berkembang apabila dikelola dengan tekun. Setelah melewati masa yang penuh tantangan, pemilik weton ini dalam penafsiran tersebut digambarkan mulai menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan. Kehidupan yang sebelumnya terasa berat diharapkan berubah menjadi lebih stabil dan nyaman. 2. Rabu Kliwon, Dikaitkan dengan Kelancaran Usaha dan Kemapanan Rabu Kliwon menjadi weton berikutnya yang dipercaya memiliki potensi untuk mencapai kehidupan lebih sejahtera. Dalam gambaran Primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan pemikiran yang jernih, ketenangan, serta kemampuan mempertimbangkan berbagai keadaan. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu seseorang mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi persoalan pekerjaan maupun usaha. Kemampuan membaca situasi dan menjaga hubungan dengan orang lain juga dianggap berperan dalam membuka peluang baru. Perubahan menuju kehidupan yang lebih mapan digambarkan terjadi secara bertahap. Ada yang dikaitkan dengan perkembangan karier, peningkatan pendapatan, atau usaha yang mulai menunjukkan hasil lebih baik setelah melewati masa sulit. 3. Senin Pon, Digambarkan Memetik Hasil dari Kerja Keras Pemilik weton Senin Pon dalam penafsiran Primbon Jawa dikenal sebagai sosok yang tekun dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Mereka digambarkan memiliki semangat untuk terus berusaha meskipun hasil yang diharapkan tidak selalu datang dengan cepat. Sifat pantang menyerah tersebut dikaitkan dengan peluang untuk membangun kehidupan yang lebih baik seiring bertambahnya pengalaman. Perjalanan menuju kemapanan dipercaya dapat terbuka melalui pekerjaan, pengembangan usaha, maupun kemampuan yang terus diasah. Dalam gambaran tradisional ini, masa usia matang kerap disebut sebagai periode ketika hasil perjuangan mulai terasa. Kehidupan yang sebelumnya sederhana diharapkan berkembang menjadi lebih stabil berkat usaha dan pengalaman yang telah dikumpulkan.