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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.35 WIB

Kerja Keras Berbuah Manis, 7 Shio Ini Diprediksi Masuk Fase Keemasan Finansial

Ilustrasi seseorang yang kelimpungan rezeki langit

JawaPos.com – Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai kegagalan, tekanan, dan perjuangan panjang sebelum akhirnya dapat menikmati hasil yang diharapkan.

Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan setiap shio dipercaya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Masa sulit yang berlangsung cukup lama diyakini dapat berganti menjadi periode yang lebih positif, termasuk dalam urusan pekerjaan dan finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut sedang memasuki fase keberuntungan setelah melewati perjalanan penuh perjuangan. Berikut daftar shio yang diprediksi mulai merasakan hasil dari kerja kerasnya.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang tekun dan tidak mudah menyerah. Mereka biasanya lebih memilih bekerja secara konsisten daripada mengejar hasil secara instan.

Perjalanan yang dilalui mungkin tidak selalu memberikan hasil sesuai harapan. Namun, berbagai usaha yang telah dilakukan sebelumnya disebut mulai menunjukkan hasil.

Peluang seperti proyek baru, peningkatan penghasilan, atau perkembangan bisnis dapat menjadi sumber keuntungan bagi Shio Kerbau. Kerja keras yang selama ini dilakukan berpeluang menghasilkan pencapaian yang lebih nyata.

Pesan finansial: Ketika pemasukan meningkat, sebaiknya jangan langsung menghabiskannya. Sisihkan sebagian untuk tabungan, investasi, atau membangun fondasi keuangan yang lebih kuat.

2. Shio Naga

Shio Naga identik dengan karakter penuh energi, percaya diri, dan memiliki keinginan besar untuk berkembang. Setelah melewati sejumlah tantangan, mereka disebut memiliki kesempatan lebih besar untuk menunjukkan kemampuan.

Berbagai peluang dapat muncul melalui pekerjaan, proyek baru, maupun pertemuan dengan orang-orang yang berpotensi membuka jalan menuju kesempatan finansial.

Momentum tersebut sebaiknya dimanfaatkan dengan tetap mempertimbangkan risiko. Keberanian memang diperlukan, tetapi keputusan yang terlalu terburu-buru justru dapat membawa masalah baru.

Pesan finansial: Berani mengambil peluang boleh saja, selama tetap disertai perhitungan dan tidak berlebihan dalam mengambil risiko.

3. Shio Ayam

Bagi Shio Ayam, perjuangan yang selama ini terasa kurang mendapat penghargaan perlahan disebut mulai terbayar. Ketekunan, kreativitas, dan kemampuan mereka dapat membawa peluang baru.

Peningkatan karier, keuntungan dari usaha pribadi, maupun sumber pemasukan tambahan menjadi beberapa kemungkinan yang disebut dapat menghampiri.

Ini juga menjadi waktu yang tepat untuk memperluas jaringan. Semakin banyak hubungan profesional yang dibangun, semakin besar pula peluang untuk menemukan kesempatan baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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