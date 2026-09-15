Usia 50-70 Tahun Jadi Masa Keemasan, 7 Shio Ini Konon Makin Kaya

JawaPos.com – Kehidupan yang mapan secara finansial biasanya tidak diperoleh secara instan. Dibutuhkan proses panjang, pengalaman, kerja keras, serta kemampuan dalam menentukan pilihan yang tepat.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter dan perjalanan hidup seseorang juga kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki keberuntungan finansial yang semakin kuat ketika usia mereka bertambah.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut-sebut berpotensi menikmati kehidupan lebih sejahtera pada usia matang, terutama ketika memasuki rentang 50 hingga 70 tahun.

Berikut tujuh shio yang dalam ramalan disebut berpotensi mencapai kemapanan finansial di usia tua:

1. Kerbau

Shio Kerbau dikenal memiliki karakter sabar, tekun, dan cenderung tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mereka mampu menjaga kondisi keuangan dalam jangka panjang.

Mereka biasanya lebih mempertimbangkan kebutuhan sebelum mengeluarkan uang dan tidak mudah tergoda mengambil keputusan finansial secara spontan.

Kebiasaan tersebut diyakini dapat memberikan hasil ketika usia semakin matang. Dalam ramalan, Shio Kerbau disebut berpeluang mencapai kondisi finansial yang lebih kuat pada rentang usia 50 hingga 70 tahun.

2. Naga