Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 15 September 2026 | 21.01 WIB

Usia 50-70 Tahun Jadi Masa Keemasan, 7 Shio Ini Konon Makin Kaya

Ilustrasi shio yang diramalkan makin kaya dan sukses. (Freepik) - Image

Ilustrasi shio yang diramalkan makin kaya dan sukses. (Freepik)

JawaPos.com – Kehidupan yang mapan secara finansial biasanya tidak diperoleh secara instan. Dibutuhkan proses panjang, pengalaman, kerja keras, serta kemampuan dalam menentukan pilihan yang tepat.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter dan perjalanan hidup seseorang juga kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki keberuntungan finansial yang semakin kuat ketika usia mereka bertambah.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut-sebut berpotensi menikmati kehidupan lebih sejahtera pada usia matang, terutama ketika memasuki rentang 50 hingga 70 tahun.

Berikut tujuh shio yang dalam ramalan disebut berpotensi mencapai kemapanan finansial di usia tua:

1. Kerbau

Shio Kerbau dikenal memiliki karakter sabar, tekun, dan cenderung tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mereka mampu menjaga kondisi keuangan dalam jangka panjang.

Mereka biasanya lebih mempertimbangkan kebutuhan sebelum mengeluarkan uang dan tidak mudah tergoda mengambil keputusan finansial secara spontan.

Kebiasaan tersebut diyakini dapat memberikan hasil ketika usia semakin matang. Dalam ramalan, Shio Kerbau disebut berpeluang mencapai kondisi finansial yang lebih kuat pada rentang usia 50 hingga 70 tahun.

2. Naga

Pemilik Shio Naga kerap digambarkan sebagai sosok percaya diri, karismatik, dan berani menghadapi tantangan. Karakter ini membuat mereka dipercaya lebih mudah melihat kesempatan yang berpotensi memberikan keuntungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Penghujung Agustus Jadi Masa Keemasan, 8 Weton Ini Disebut Kebanjiran Rezeki - Image
Zodiak

Penghujung Agustus Jadi Masa Keemasan, 8 Weton Ini Disebut Kebanjiran Rezeki

Jumat, 28 Agustus 2026 | 03.59 WIB

Harta dan Peluang Berdatangan, 8 Weton Ini Dipercaya Masuk Masa Keemasan Akhir Agustus - Image
Zodiak

Harta dan Peluang Berdatangan, 8 Weton Ini Dipercaya Masuk Masa Keemasan Akhir Agustus

Senin, 24 Agustus 2026 | 22.38 WIB

Tinggal Selangkah Menuju Kaya Raya, 6 Weton Ini Disebut Sedang Memasuki Masa Keemasan - Image
Zodiak

Tinggal Selangkah Menuju Kaya Raya, 6 Weton Ini Disebut Sedang Memasuki Masa Keemasan

Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.45 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore