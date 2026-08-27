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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 28 Agustus 2026 | 03.59 WIB

Penghujung Agustus Jadi Masa Keemasan, 8 Weton Ini Disebut Kebanjiran Rezeki

weton pilihan paling beruntung mendapatkan kelimpahan di penghujung bulan Akhir Agustus. (Freepik/ freepik) - Image

weton pilihan paling beruntung mendapatkan kelimpahan di penghujung bulan Akhir Agustus. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter serta gambaran perjalanan hidup seseorang.

Perhitungan weton terdiri dari kombinasi hari lahir dan pasaran Jawa. Dalam sejumlah penafsiran primbon, kombinasi tersebut kemudian dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga peluang seseorang dalam menjalani kehidupan.

Menjelang penghujung Agustus, sejumlah weton disebut memiliki peruntungan yang cukup menarik. Mereka dipercaya berpeluang memperoleh kelancaran dalam pekerjaan, bisnis, hubungan, maupun urusan finansial.

Dilansir dari akun YouTube TITEN KEJAWEN, terdapat delapan weton yang disebut memiliki peluang mendapatkan kelimpahan di akhir Agustus.

Berikut daftarnya:

1. Senin Legi

Senin Legi digambarkan sebagai sosok yang energik, mudah membangun pertemanan, dan cukup peka ketika melihat sebuah peluang.

Mereka cenderung tidak suka berdiam diri ketika menemukan kesempatan. Keberanian mengambil langkah dan kemampuan membaca situasi menjadi modal yang dianggap mendukung perjalanan rezekinya.

Dalam hitungan weton, Senin memiliki neptu 4, sedangkan Legi bernilai 5 sehingga totalnya 9. Dalam penafsiran tradisional, angka tersebut kerap dikaitkan dengan kelancaran usaha dan potensi kemakmuran.

Pada penghujung Agustus, keberuntungan Senin Legi dipercaya dapat muncul melalui berbagai bentuk, mulai dari kerja sama, peningkatan penjualan, hingga urusan finansial yang sebelumnya tertunda.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing dikenal sebagai pribadi yang memiliki tujuan hidup cukup jelas dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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