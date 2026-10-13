Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Energi dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Selasa, 13 Oktober 2026 perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara kesibukan, kebutuhan tubuh, dan ketenangan pikiran.
Kebiasaan memikirkan banyak hal sekaligus bisa membuat Gemini kesulitan benar-benar beristirahat, terutama ketika pekerjaan, persoalan pribadi, dan berbagai rencana masih memenuhi pikiran.
Meskipun aktivitas sedang padat, jangan sampai kebutuhan fisik dan emosional terus dikesampingkan demi menyelesaikan semua urusan.
Gemini sebaiknya mulai membiasakan diri mengerjakan sesuatu secara bertahap agar tidak merasa terbebani oleh terlalu banyak hal dalam waktu bersamaan.
Susun daftar pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingannya, kemudian tentukan waktu yang masuk akal untuk menyelesaikan setiap tugas.
Setelah menuntaskan satu pekerjaan, luangkan waktu sejenak sebelum melanjutkan aktivitas berikutnya supaya pikiran tidak terus dipaksa bekerja tanpa jeda.
Cara sederhana ini dapat membantu Gemini mengelola konsentrasi sekaligus mengurangi tekanan ketika menghadapi jadwal yang cukup padat.
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Jawa Pos
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