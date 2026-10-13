Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 13 Oktober 2026 | 17.39 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Rabu, 14 Oktober 2026: Hubungan Asmara Butuh Keterbukaan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/macrovector) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/macrovector)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini mengingatkan Anda untuk lebih tenang dalam menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan.

Transit Bulan di Scorpio mungkin membuat pikiran dipenuhi berbagai pertanyaan tentang kehidupan pribadi maupun pekerjaan.

Daripada terus memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, cobalah memusatkan perhatian pada langkah nyata yang dapat dilakukan saat ini.

Dalam urusan asmara, Scorpio mungkin merasa perhatian dan kehangatan dalam hubungan mulai berkurang. Namun, jangan terburu-buru menjauh dari pasangan.

Komunikasi yang terbuka dapat membantu Anda memahami penyebab persoalan sekaligus menemukan jalan keluar bersama.

Dari sisi keuangan, pengeluaran tak terduga berpotensi mengganggu anggaran. Karena itu, hindari mengambil keputusan finansial secara terburu-buru, terutama jika berkaitan dengan pinjaman atau komitmen yang membutuhkan dana besar.

Sementara itu, kehidupan profesional menawarkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan.

Meski menghadapi tekanan dari rekan kerja atau tanggung jawab yang menantang, tetaplah berusaha secara konsisten.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 13 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 13 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 12.55 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 13 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 13 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 11.18 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Selasa, 13 Oktober 2026: Peluang Menambah Penghasilan Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Selasa, 13 Oktober 2026: Peluang Menambah Penghasilan Terbuka

Selasa, 13 Oktober 2026 | 04.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore