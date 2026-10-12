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Mellyna Putri Diniar
Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.24 WIB

5 Bulan Lahir yang Paling Cocok Punya Rumah dengan Teras Asri, Menurut Astrologi

Ilustrasi rumah dengan teras hijau dan asri../(Collective World) - Image

Ilustrasi rumah dengan teras hijau dan asri../(Collective World)

JawaPos.com — Rumah impian tidak selalu identik dengan bangunan besar, halaman luas, atau interior mewah. Bagi sebagian orang, bagian paling menarik justru sebuah teras tempat duduk santai, membaca buku, atau sekadar membiarkan waktu berlalu tanpa terburu-buru.

Dalam ramalan berdasarkan bulan kelahiran, karakter seseorang dapat digambarkan melalui cara mereka menikmati ruang dan kehidupan sehari-hari. 

Teras menjadi salah satu gambaran menarik karena setiap orang dapat menggunakannya untuk kebutuhan yang berbeda, mulai dari menyendiri dan berimajinasi hingga membangun kedekatan dengan orang-orang di sekitar.

Lima bulan kelahiran bahkan disebut memiliki kecenderungan paling cocok dengan kehidupan di rumah yang memiliki teras. 

Masing-masing memiliki alasan berbeda, tetapi semuanya digambarkan menikmati momen sederhana yang tercipta ketika seseorang memiliki ruang untuk berhenti sejenak dari kesibukan. Dilansir dari Collective World, Rabu (7/10/2026), lika bulan kelahiran itu adalah:

1. Maret

Maret digambarkan sebagai sosok yang dapat menjadikan teras sebagai tempat untuk membaca sekaligus membiarkan pikiran mengembara. Sebuah kalimat dalam buku dapat memunculkan ingatan, gagasan, atau bayangan tentang perjalanan yang ingin dilakukan.

Alih-alih terus terpaku pada bacaan, mereka mungkin justru menikmati waktu dengan memperhatikan pepohonan atau membayangkan percakapan yang belum pernah terjadi. 

Buku dapat tetap terbuka di pangkuan ketika pikiran sudah berjalan ke mana-mana. Karena itu, rumah dengan teras yang nyaman cocok dengan karakter Maret yang menikmati waktu untuk merenung.

2. Mei

Editor: Hanny Suwindari
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