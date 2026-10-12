Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Senin, 12 Oktober 2026: Pulihkan Energi dan Jaga Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Coolvector)
JawaPos.com - Pisces perlu memperhatikan kondisi tubuh dan pikiran pada Senin, 12 Oktober 2026, terutama ketika rutinitas awal pekan mulai dipenuhi berbagai tanggung jawab.
Setelah melewati akhir pekan, Pisces mungkin membutuhkan sedikit waktu untuk kembali menyesuaikan diri dengan jadwal yang lebih padat.
Karena itu, jangan langsung memenuhi agenda dengan terlalu banyak kegiatan jika tubuh masih membutuhkan kesempatan untuk memulihkan tenaga.
Mengatur jadwal secara realistis dapat membantu Pisces menjalani aktivitas dengan lebih nyaman tanpa merasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam waktu bersamaan.
Sisihkan jeda di antara berbagai tugas agar tubuh dan pikiran tidak terus-menerus berada dalam tekanan.
Jika terdapat pekerjaan yang bisa ditunda, pertimbangkan untuk menyelesaikannya pada waktu yang lebih memungkinkan daripada memaksakan diri ketika energi mulai berkurang.
Pisces juga perlu menjaga asupan makanan dan minuman agar kebutuhan tubuh tetap terpenuhi sepanjang hari.
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Jawa Pos
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