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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.46 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Senin, 12 Oktober 2026: Jaga Energi dan Seimbangkan Rutinitas

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Libra perlu lebih memperhatikan kebutuhan tubuh dan kondisi emosional pada Senin, 12 Oktober 2026 agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan dengan nyaman.

Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sekaligus memenuhi harapan orang lain bisa membuat Libra merasa harus selalu siap membantu atau merespons berbagai permintaan.

Jika kebiasaan tersebut berlangsung terus-menerus tanpa jeda yang cukup, waktu untuk memulihkan tenaga berisiko semakin berkurang.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Senin, 12 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya mulai mengatur jadwal dengan lebih realistis dan tidak memaksakan diri untuk menangani seluruh urusan dalam satu waktu.

Sisihkan waktu istirahat di antara kegiatan, terutama ketika pekerjaan membutuhkan konsentrasi tinggi atau berlangsung cukup lama.

Saat tubuh mulai terasa penat, berhenti sejenak dapat membantu mengurangi ketegangan dan membuat pikiran kembali lebih jernih.

Jangan menunggu sampai kelelahan mengganggu aktivitas sebelum memberikan tubuh kesempatan untuk beristirahat.

Editor: Novia Tri Astuti
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