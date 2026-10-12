Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Senin, 12 Oktober 2026: Kurangi Tekanan dan Pulihkan Stamina

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Senin, 12 Oktober 2026, perlu dijaga dengan menyeimbangkan kesibukan, kebiasaan makan, dan waktu istirahat agar tubuh tidak terus-menerus berada dalam kondisi lelah.
Keinginan untuk memastikan setiap pekerjaan selesai dengan hasil terbaik terkadang membuat Virgo sulit menghentikan aktivitas, bahkan ketika sebagian besar tanggung jawab sebenarnya sudah tertangani.
Jika terus memaksakan diri demi mencapai standar yang terlalu tinggi, kesempatan untuk memulihkan tenaga bisa semakin terbatas.
Virgo sebaiknya mulai menetapkan batas waktu yang jelas ketika menjalani pekerjaan, terutama untuk tugas yang membutuhkan ketelitian dan konsentrasi tinggi.
Tidak semua persoalan harus diselesaikan sekaligus, sehingga penting untuk memberikan jeda di antara berbagai kegiatan agar tubuh memiliki kesempatan untuk beristirahat.
Apabila pekerjaan lebih banyak dilakukan di depan komputer, cobalah berdiri secara berkala, menggerakkan tubuh, dan mengalihkan pandangan dari layar selama beberapa saat.
Langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi ketegangan akibat terlalu lama mempertahankan posisi tubuh yang sama.
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