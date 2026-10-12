Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Senin, 12 Oktober 2026: Rawat Diri dan Kelola Beban Pikiran

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Senin, 12 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kebutuhan tubuh sekaligus kondisi emosional di tengah kesibukan sehari-hari.
Banyaknya tanggung jawab, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun keluarga, dapat membuat Cancer terlalu sibuk memikirkan kebutuhan orang lain hingga melupakan waktu untuk diri sendiri.
Kepedulian terhadap orang terdekat memang merupakan hal positif, tetapi Cancer juga perlu menyadari bahwa menjaga kesehatan pribadi sama pentingnya dengan memberikan perhatian kepada orang lain.
Cancer sebaiknya mulai mengenali tanda-tanda kelelahan sebelum aktivitas yang padat membuat tubuh terasa semakin tidak nyaman.
Jangan menunggu sampai tenaga benar-benar terkuras untuk mengambil waktu istirahat di sela-sela pekerjaan.
Berhenti sejenak, melakukan peregangan ringan, atau berjalan santai dapat menjadi pilihan sederhana ketika tubuh mulai membutuhkan jeda.
Jika jadwal harian terasa terlalu penuh, atur kembali kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya agar tidak semua tanggung jawab harus diselesaikan dalam waktu bersamaan.
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Jawa Pos
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