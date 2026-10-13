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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.54 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Selasa, 13 Oktober 2026: Perhatikan Mata dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Selasa, 13 Oktober 2026 perlu dijaga dengan memperhatikan kebutuhan tubuh di tengah rutinitas yang cukup padat.

Kesibukan pekerjaan maupun urusan keluarga terkadang membuat Cancer terlalu fokus menyelesaikan tanggung jawab hingga lupa memberikan waktu istirahat yang cukup bagi diri sendiri.

Karena itu, menjaga kebugaran tidak hanya berkaitan dengan aktivitas fisik, tetapi juga kebiasaan sehari-hari yang membantu tubuh dan pikiran tetap nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Cancer pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan Cancer adalah penggunaan perangkat digital dalam waktu lama, terutama ketika pekerjaan mengharuskanmu terus menatap layar komputer.

Konsentrasi yang tinggi dapat membuat waktu berlalu tanpa disadari, sementara mata tetap bekerja menatap layar selama berjam-jam.

Jika tidak diselingi jeda, mata bisa terasa lelah atau mengalami ketidaknyamanan setelah menjalani aktivitas tersebut.

Untuk mengurangi ketegangan, biasakan mengalihkan pandangan dari layar secara berkala dan melihat objek yang berada lebih jauh selama beberapa saat.

Editor: Novia Tri Astuti
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