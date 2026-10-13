Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dengan Rutinitas Seimbang

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Selasa, 13 Oktober 2026, perlu mendapat perhatian melalui kebiasaan sehari-hari yang teratur, mulai dari menjaga pola makan hingga menyediakan waktu istirahat yang cukup.
Kesibukan pekerjaan terkadang membuatmu terlalu berfokus pada tanggung jawab sehingga kebutuhan tubuh untuk memulihkan tenaga justru terabaikan.
Taurus sebaiknya mulai memperhatikan durasi aktivitas dan tidak membiarkan diri bekerja terlalu lama tanpa jeda.
Jika harus menyelesaikan pekerjaan selama berjam-jam, luangkan waktu untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan agar tubuh tidak terus berada dalam posisi yang sama.
Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi rasa kaku akibat terlalu lama duduk dan memberikan kesempatan untuk mengalihkan perhatian sejenak dari pekerjaan.
Selain menjaga aktivitas fisik, Taurus juga perlu memastikan waktu tidur tetap menjadi bagian penting dari rutinitas harian.
Jangan terus mengurangi waktu istirahat hanya untuk menyelesaikan tugas yang sebenarnya masih dapat dilanjutkan pada hari berikutnya.
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Jawa Pos
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