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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.28 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Senin, 12 Oktober 2026: Bijak Belanja dan Jaga Nilai Penghasilan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Libra pada Senin, 12 Oktober 2026, perlu dikelola dengan lebih cermat agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi tanpa mengganggu rencana finansial jangka panjang.

Keinginan untuk tampil menarik, menikmati waktu luang, atau membahagiakan orang terdekat bisa menjadi alasan munculnya pengeluaran tambahan yang perlahan mengurangi dana tersisa.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Senin, 12 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra tidak harus berhenti menikmati hal-hal yang disukai, tetapi perlu mengetahui batas pengeluaran yang sesuai dengan kemampuan keuangan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membagi pemasukan ke dalam beberapa pos, seperti kebutuhan pokok, pembayaran tagihan, tabungan, dan dana untuk hiburan atau keperluan tambahan.

Pembagian tersebut membantu Libra melihat dengan lebih jelas berapa banyak uang yang bisa digunakan tanpa mengganggu kewajiban utama.

Sebelum membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan, cobalah mempertimbangkan kembali alasan di balik keinginan tersebut.

Jika pembelian hanya muncul karena mengikuti tren atau tertarik sesaat, menundanya selama beberapa waktu dapat membantu Libra menentukan pilihan dengan lebih rasional.

Editor: Novia Tri Astuti
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