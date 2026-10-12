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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.23 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Senin, 12 Oktober 2026: Kurangi Prasangka dan Perkuat Kedekatan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Senin, 12 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih menyenangkan ketika kedua pihak bersedia berkomunikasi secara terbuka dan memberikan perhatian dengan tulus.

Kedekatan dalam hubungan tidak selalu dibangun melalui hal-hal besar, karena percakapan sederhana dan kesediaan memahami kebutuhan pasangan juga dapat menciptakan rasa nyaman.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Virgo pada Senin, 12 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Virgo yang telah memiliki pasangan, membicarakan rencana bersama atau bertukar cerita tentang kegiatan sehari-hari dapat menjadi cara untuk menjaga hubungan tetap dekat.

Luangkan waktu untuk mendengarkan pasangan tanpa terganggu oleh pekerjaan maupun kesibukan lain agar percakapan terasa lebih bermakna.

Virgo juga perlu mengurangi kebiasaan terlalu memperhatikan kekurangan dalam setiap perkataan atau tindakan pasangan.

Kemampuan menganalisis situasi memang dapat membantu memahami persoalan, tetapi menafsirkan hal-hal kecil secara berlebihan justru berisiko memunculkan dugaan yang belum tentu benar.

Jika terdapat sikap pasangan yang membuat Anda bertanya-tanya, sebaiknya cari penjelasan secara langsung dengan bahasa yang tenang daripada membiarkan pikiran dipenuhi berbagai kemungkinan.

Editor: Novia Tri Astuti
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