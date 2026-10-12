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Leni Setya Wati
Senin, 12 Oktober 2026 | 20.03 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Selasa, 13 Oktober 2026: Asmara Kian Harmonis, Keuangan Perlu Dijaga

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Pisces (19 Februari–20 Maret) berpeluang menikmati suasana menyenangkan bersama teman-teman terdekat.

Kehadiran orang-orang yang membuat nyaman dapat menghadirkan tawa dan kehangatan di tengah rutinitas. Meski demikian, jangan lupa menjaga kebugaran dengan melakukan peregangan secara rutin.

Dalam urusan asmara, Pisces yang masih lajang mungkin kembali teringat hubungan masa lalu. Sebaiknya, jadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran dan tetap berfokus pada masa depan.

Sementara itu, kondisi keuangan secara umum masih cukup stabil, tetapi kedisiplinan dalam mengatur anggaran tetap diperlukan agar tabungan tidak terganggu.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan lengkap Pisces mulai dari percintaan hingga kesehatan.

Cinta Pisces

Kehidupan asmara Pisces diprediksi membawa pengalaman yang menyenangkan. Bagi yang masih lajang, ada peluang menemukan kecocokan dengan seseorang berzodiak Virgo.

Sosok yang cerdas dan menarik tersebut mungkin membuat Anda tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Tetaplah bersikap terbuka tanpa terburu-buru mengambil keputusan.

Sementara itu, Pisces yang sudah memiliki pasangan berpeluang merasakan hubungan yang semakin kuat karena adanya rasa aman dan kepercayaan.

Manfaatkan waktu bersama untuk membicarakan berbagai hal secara terbuka dan tenang. Komunikasi yang baik dapat membantu menjaga kedekatan emosional sekaligus memperkuat keharmonisan hubungan.

Dalam kepercayaan astrologi, Pisces juga dapat menjalankan tradisi menyembah pohon pisang pada hari Kamis sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Wisnu. Ritual tersebut dipercaya melambangkan harapan akan keberkahan dan hubungan yang langgeng.

Keuangan Pisces

Kondisi finansial Pisces perlu mendapat perhatian lebih. Pengaruh Saturnus dalam ramalan ini menggambarkan situasi keuangan yang mungkin terasa kurang menentu.

Meskipun pemasukan diperkirakan tetap stabil, pengeluaran mendadak berpotensi menimbulkan kekhawatiran.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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