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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 12 Oktober 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces termotivasi dan memiliki tujuan hidup yang baru. Pisces mungkin merasa terinspirasi untuk meraih impian setinggi langit. Pisces mungkin ingin mengejar ambisi, meskipun tampak tidak realistis bagi orang lain. 

Jangan biarkan kata mustahil menghalangimu. Sebaliknya, Pisces harus mengevaluasi semua skenario secara menyeluruh dan praktis agar semuanya berjalan sesuai keinginan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Senin, 12 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces harus menciptakan kedamaian serta membangun ikatan kasih sayang dengan pasangan. Terkait karir, curahkan waktu dan keterampilan profesional untuk meraih hasil yang diinginkan.

Sementara itu, pertahankan rutinitas olahraga untuk mencegah penyakit dan mencegah menurunnya kesehatan. Terkait keuangan, keputusan yang dibuat dengan menggunakan masukan dari angka keberuntungan, akan menguntungkan bagi kondisi finansial Pisces.

Cinta Pisces

Waspadalah terhadap kecenderungan untuk suka berdebat dan reaksioner. Sifat-sifat ini hanya akan menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubungan. Hari ini adalah hari untuk menciptakan kedamaian dan membangun ikatan kasih sayang dengan pasangan. 

Karir Pisces

Editor: Candra Mega Sari
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